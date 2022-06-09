Жителей Удмуртии предупредили о грозах 10 июня

Днем и вечером 10 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем и вечером 10 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

«Местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер северо-западный: ночью - 3-8 м/с, днем - 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днем термометры покажут +20…+25 °С», - говорится в сообщении.

Жителей призывают учитывать погодные условия. Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по телефону 112.

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