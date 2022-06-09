Ряд центральных улиц перекроют в Ижевске 11 и 12 июня

11 и 12 июня в Ижевске перекроют ряд центральных улиц
Фото: Архив КП
11 и 12 июня в Ижевске пройдут мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с этим будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц.
11 июня на время проведения Большого хорового собора движение перекроют:
- с 18:00 до 19:00 - по правой стороне проезжей части улицы М. Горького от улицы Ленина до улицы Советской;
- с 19:00 до 23:00 - по улице М. Горького от улицы Ленина до улицы Советской; будет прекращено движение всех видов транспортных средств.
12 июня, в День России и День города, движение перекроют:
- с 8:00 до 23:00 - по улице Лихвинцева от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров и по улице Наговицына от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров, с прекращением движения всех видов транспорта;
- с 8:00 до 23:00 - по набережной Ижевского пруда от улицы Милиционной до эспланады, с прекращением движения всех видов транспорта;
- с 8:30 до 9:30 - по Южной набережной от улицы Милиционной до улицы Телегина, с прекращением движения всех видов транспорта;
- с 19:00 до 23:00 - по улице Пушкинской от улицы Кирова до улицы Советской, с прекращением движения всех видов транспорта;
- с 19:00 до 23:00 - по улице Бородина от улицы Свободы до улицы Пушкинской, с прекращением движения всех видов транспорта;
- с 21:30 до 23:00 - по улице М. Горького от улицы Советской до улицы Кирова, с прекращением движения всех видов транспорта, кроме общественного;
- с 21:30 до 23:00 - по улице Милиционной от улицы Бородина до переулка Широкий, с прекращением движения всех видов транспорта.
Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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