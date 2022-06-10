24-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Вестой» в Ижевске

LADA Vesta столкнулась с мотоциклом Suzuki. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 9 июня, напротив дома №4 на улице Союзной в Ижевске произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 23:47 водитель автомобиля LADA Vesta – 23-летняя девушка – при повороте налево столкнулась с мотоциклом Suzuki под управлением 24-летнего молодого человека, не имеющего прав данной категории.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять крайнее положение, уступить дорогу движущемуся встречному транспорту, и только после этого приступать к маневру.

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