Население Ижевска за 10 лет выросло почти на 16 тысяч человек

За последние 10 лет население Ижевска увеличилось на 15,7 тысяч человек Фото: Диля Ахмадишина

За последние 10 лет население Ижевска увеличилось на 15,7 тысяч человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

Рождаемость при этом снизилась: если в 2011 году в городе родилось 8 198 детей, то в 2021 – 6 263. Однако за последнее десятилетие значительно увеличился миграционный прирост.

«В 2021 году из Ижевска выехали 12548 человек, прибыл – 14691 человек, миграционный приток составил 2143 человека. Для сравнения, в 2011 году численность прибывших превышала численность выбывших на 992 человека», — говорится в сообщении.

За рассматриваемый период значительно выросла демографическая нагрузка на трудоспособное население – число пенсионеров увеличилось со 169,4 тыс. до 183,6 тыс. чел. По данным на 2021 год, на 100 человек трудоспособного населения Ижевска приходится 76 человек моложе и старше трудоспособного возраста (в 2011 г. – 58 человек)

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

24-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Вестой» в Ижевске

За сутки ковид подтвердился у 21 жителя Удмуртии

Жителю Ижевска дали 2,5 года колонии за наезд на полицейского

100 баллов по ЕГЭ получили 15 выпускников Удмуртии