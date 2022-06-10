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Общество10 июня 2022 9:08

Население Ижевска за 10 лет выросло почти на 16 тысяч человек

Низкую рождаемость компенсировал миграционный прирост
Дмитрий Коренев
За последние 10 лет население Ижевска увеличилось на 15,7 тысяч человек

За последние 10 лет население Ижевска увеличилось на 15,7 тысяч человек

Фото: Диля Ахмадишина

За последние 10 лет население Ижевска увеличилось на 15,7 тысяч человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

Рождаемость при этом снизилась: если в 2011 году в городе родилось 8 198 детей, то в 2021 – 6 263. Однако за последнее десятилетие значительно увеличился миграционный прирост.

«В 2021 году из Ижевска выехали 12548 человек, прибыл – 14691 человек, миграционный приток составил 2143 человека. Для сравнения, в 2011 году численность прибывших превышала численность выбывших на 992 человека», — говорится в сообщении.

За рассматриваемый период значительно выросла демографическая нагрузка на трудоспособное население – число пенсионеров увеличилось со 169,4 тыс. до 183,6 тыс. чел. По данным на 2021 год, на 100 человек трудоспособного населения Ижевска приходится 76 человек моложе и старше трудоспособного возраста (в 2011 г. – 58 человек)

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