Жителя Воткинска оштрафовали на 30 тысяч рублей за порчу баннера с символом Z

Воткинский районный суд признал оштрафовал мужчину на 30 000 рублей
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Воткинске суд назначил 36-летнему местному жителю штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию действий российских Вооруженных сил. Как сообщила пресс-служба УМВД по Удмуртии, мужчина поджег баннер с символом «Z».
«36-летний мужчина, находясь в общественном месте на территории г. Воткинска, сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег», – говорится в сообщении.
На мужчину составили протокол по новой статье 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).
Административное правонарушение рассмотрел Воткинский районный суд. Мужчина был признан виновным и оштрафован на 30 000 рублей.
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