В Удмуртии 4-летний мальчик чуть не спалил дом, играя со спичками

4-летний мальчик чуть не сжег деревянный дом, играя со спичками. Фото: ГУ МЧС по УР

В одной из деревень Сарапульского района Удмуртии 4-летний мальчик чуть не сжег деревянный дом, играя со спичками. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, инцидент произошел 4 июня.

В тот день многодетная мать повезла сына в детский лагерь, оставив младшего ребенка под присмотром 12-летней сестры. Поначалу мальчик смотрел телевизор, однако спустя какое-то время ушел на кухню попить воды. Сестра не заметила, как он приставил к холодильнику стул и взял лежавшие на нем спички.

«Вернувшись в комнату, мальчик не стал смотреть телевизор, а присел в уголке, потихоньку зажигая и бросая на пол спички. В итоге, как и следовало ожидать, одна из них упала в щель между досками, произошло возгорание», - говорится в сообщении.

Испуганный ребенок прибежал к сестре и сообщил о возгорании. Дети немедленно покинули дом, девочка позвонила матери, которая отправила их к соседям, а те вызвали пожарных.

Фото: ГУ МЧС по УР

Обошлось без пострадавших и значительного ущерба. Пострадала лишь внутренняя отделка комнаты.

В ГУ МЧС по республике просят родителей следить за маленькими детьми и прятать спички в по-настоящему недоступные для них места.

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