Олег Овчинников избран главой Вавожского района Удмуртии

Фото: администрация Вавожского района, vk.com/club68917319

Сегодня, 10 июня, Совет депутатов Вавожского района Удмуртии избрал главу муниципального образования. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, им стал Олег Овчинников.

«10 июня состоялась внеочередная сессия районного совета депутатов Вавожского района, где главным вопросом было избрание главы муниципального округа. По итогам тайного голосования большинство депутатов поддержали Олега Овчинникова», - говорится в сообщении.

Другим кандидатом на пост главы района была начальник Гурезь-Пудгинского территориального отдела Татьяна Матвеева. Каждый из конкурсантов представил свою программу. В основе программы Овчинникова лежало «постоянное взаимодействие с жителями и оперативное реагирование на запросы, создание комфортных условий жизни на селе».

«Одна из основных задач — увеличение собственных доходов в структуре бюджета, выявления и легализации теневой занятости, инвентаризации земельных долей, реализации инвестпроектов. Также важно поддерживать малый бизнес, создавать современную инфраструктуру в школах и больницах. В первую очередь нам необходимо решить кадровые вопросы с узкими специалистами, построить врачебную амбулаторию в селе Какмож, провести капитальный ремонт в районной больнице и приобрести современной оборудование», — подчеркнул он в ходе заседания.

Срок полномочий вновь избранного главы района составляет 5 лет.

Напомним, 17 ноября Олег Овчинников был избран главой Вавожского района, однако 18 апреля Верховный суд Удмуртии признал выборы недействительными.

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