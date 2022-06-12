В Ижевске стартовал всероссийский турнир по шахматам

Ребята представляют 22 региона России Фото: Наталья Зиятдинова

Ребята представляют 22 региона России Фото:Наталья Зиятдинова

Сегодня, 12 июня в Ижевске стартовал 13-ый Кубок Корпорации «Центр» среди детей в возрасте от 5 до 15 лет. Все поединки пройдут на базе Лицея №25.

Около половины участников приехали на турнир впервые Фото: Ильяс Бекмансуров

В 14 часов прошло официальное открытие турнира, на котором участников приветствовали первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Денис Парахин, директор по развитию Федерации шахмат Удмуртии, главный редактор Centre Digital & Media Вероника Суворова и директор Лицея №25 Елена Вечтомова. Каждый из них пожелал участникам честной джентльменской борьбы и беспристрастного судейства.

Прозвучали пожелания побед и удачи Фото: Илья Бекмансуров

«Это очень важное для нас мероприятие. Мы надеемся, что вам у нас понравится, и вы будете приезжать не только на летний турнир, но и на зимние соревнования, которые мы традиционно проводим в январе. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так, у вас еще все впереди! Удачи вам на соревнованиях!», - подбодрила участников Вероника Суворова.

А первый заместитель министра отметил вклад организаций и компаний, благодаря которым турнир проводится ежегодно, причем на высоком уровне.

«Спасибо, что приехали к нам, что поднимаете статус шахмат в Удмуртии. Особая признательность нашим партнерам, которые поддерживают наши цели и задачи в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Это Федерация шахмат Удмуртии, Centre digital & media и компания «Корпорация «Центр». Благодаря нашему партнерству количество занимающихся шахматами в республике возросло в 2 раза. Это серьезное достижение, которым мы по праву гордимся», - подчеркнул Денис Парахин.

Отметим, что «Корпорация «Центр» уже давно поддерживает шахматный спорт в Удмуртии, а основатель компании - Сергей Федорович Ощепков стоял у истоков образования Федерации Шахмат Удмуртской Республики.

Он вместе со своими школьными товарищами возродил этот вид спорта и сделал его более доступным для детей и взрослых. Во много благодаря Сергею Федоровичу и Корпорации Центр шахматы были, есть и будут одним и самых популярных видов спорта в Ижевске.

386 участников из 22 регионов России принимают участие в этапе Кубка России в 2022 году. Некоторые из них, как например, команда из Санкт-Петербурга, приехали впервые.

Команде из северной столицы России Ижевск понравился. Фото: Ильяс Бекмансуров

«Мы приехали накануне соревнований и успели пока лишь немного погулять по городу. Красиво! Особенно нам понравились парковые зоны. У нас есть список мест, где мы планируем побывать: парки Кирова и Горького, набережная, Центральная площадь и, конечно, зоопарк. Постараемся максимально близко познакомиться с Ижевском», - поделился первыми впечатлениями шахматист из северной столицы Данила.

Руководитель шахматного клуба имени Бориса Спасского из Санкт-Петербурга Кирилл Анненков планы команды на ближайшие семь дней подтвердил, и рассказал, что для них эта поездка в Удмуртию – два в одном: и в соревнованиях всероссийского уровня принять участие, и дать ребятам возможность отдохнуть после напряженного учебного года.

Первый состязательный день не менее напряженный, чем все остальные. Фото: Наталья Зиятдинова

Пока мы разговаривали с тренером, стартовал первый тур, и ребята вновь окунулись в привычную для них соревновательную атмосферу. Поединки будут идти в течение 7 дней, так что участники турнира смогут показать все, на что способны. Хотя, удача и здесь играет не самую последнюю роль.

«Мы стараемся создать на нашем турнире максимально комфортную психологическую обстановку, но случается всякое: расстроился еще до игры, переволновался, испугался и т.д. Поэтому удача и для шахматистов очень важна, и мы желаем ее всем участникам», - отметил исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

В зале Лицея соревнуются старшие участники. Фото: Наталья Зиятдинова

Напомним, что по итогам победители и призеры Кубка Корпорации «Центр» наберут кубковые очки, которые приблизят их к финалу Кубка России по шахматам, а еще получат заслуженные кубки, медали, денежные призы и ценные подарки.

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