В Удмуртии дети до 7 лет могут бесплатно ездить в пригородных поездах

Для получения льготы на проезд необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка. Фото: архив
С 22 июня дети до семи лет могут ездить в пригородных поездах бесплатно во всех регионах. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил депутат Государственной думы Олег Гарин.
Напомним, что 7 июня, Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электричках детей от пяти до семи лет включительно. Закон уже вступил в силу.
Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка.
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