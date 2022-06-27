За сутки в Удмуртии выявили 20 случаев коронавируса

Летальных случаев нет
Фото: Олег ЗОЛОТО
За минувшие сутки в Удмуртии выявили 20 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Проведено 1 353 теста на коронавирус, выявлено 20 новых случаев. В числе заболевших 1 ребёнок до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.
За сутки в ковид стационары никого не госпитализировали.
Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 15 человек.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 439 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 356 пациентов. 4 047 человек скончались.
На утро 27 июня 798 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 27 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 4 человека — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.
Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили
698 594 жителя региона. Из них 558 710 прошли через оба этапа вакцинации. 166 335 жителей республики ревакцинировались.
В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Памятник Феликсу Дзержинскому появился на улице Коммунаров в Ижевске
25 июня скончалась бывший заместитель главврача по лечебной работе БУЗ УР «РДКБ МЗ Удмуртии» Степанова Надежда
9-летняя девочка попала под качели в Глазове, ее доставили в Ижевск санавиацией
«Решила растить дома джунгли»: делюсь личным опытом покупки дешевых комнатных растений