Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении погодных условий

В течение часа в Удмуртии ожидается гроза с градом. Фото: Яндекс.Карты

В ближайший час с сохранением до вечера местами по Удмуртии ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«В ближайший час с сохранением вечером 27 июня местами по региону при грозе ожидаются порывы ветра 15-17 м/с и град», – говорится в сообщении.

По данным Яндекс.Погоды, гроза и град захватят Ижевск около 16:40. Фото: Яндекс.Карты

По данным сервиса Яндекс.Погода, гроза с градом придут в столицу Удмуртии в районе 16:40.

Жителей просят соблюдать осторожность. Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по номеру 112.

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