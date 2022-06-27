Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении погодных условий

В течение часа в Удмуртии ожидается гроза с градом. Фото: Яндекс.Карты
В ближайший час с сохранением до вечера местами по Удмуртии ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
«В ближайший час с сохранением вечером 27 июня местами по региону при грозе ожидаются порывы ветра 15-17 м/с и град», – говорится в сообщении.
По данным Яндекс.Погоды, гроза и град захватят Ижевск около 16:40. Фото: Яндекс.Карты
По данным сервиса Яндекс.Погода, гроза с градом придут в столицу Удмуртии в районе 16:40.
Жителей просят соблюдать осторожность. Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по номеру 112.
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