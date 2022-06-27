В Удмуртии врачи эвакуировали женщину, не выходившую из дома 7 лет

Чтобы вывести пациентку из дома и погрузить в реанимобиль, сотрудники Республиканского центра экстренной медицинской помощи 1 РКБ соорудили специальные сходни. Фото: пресс-служба МЗ УР

В Удмуртии врачи эвакуировали в Первую республиканскую клиническую больницу жительницу Киясовского района, чей вес превышает 200 кг. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, она не покидала свое жилище на протяжении 7 лет.

«Женщина более 7 лет почти не ходит, не может выйти из дома, и ее вес достиг опасных для жизни значений», - говорится в сообщении.

За помощью к врачам обратился муж женщины. Он рассказал специалистам, что супруга страдает серьезным заболеванием суставов, не позволяющим ей свободно передвигаться. Было решено госпитализировать женщину в 1-ю РКБ. Чтобы вывести пациентку из дома и погрузить в реанимобиль, сотрудники Республиканского центра экстренной медицинской помощи 1 РКБ соорудили специальные сходни.

В дороге медики постоянно контролировали состояние женщины. В больнице ее погрузили в специальную коляску и доставили в отделение.

По словам заведующего гастроэнтерологическим отделением 1 -й РКБ Алексея Бессонова, такой значительный вес оказывает отрицательное влияние на все жизненно-важные органы и системы организма – сердце, сосуды, эндокринную систему, опорно-двигательный аппарат.

«Мы проведем диагностику и назначим лечение, но главное сейчас – это постараться снизить вес пациентки и стабилизировать её общее состояние. Без этого лечение ее хронических заболеваний будет малоэффективно», - добавил специалист (цитата по пресс-службе МЗ УР).

Для улучшения состояния здоровья пациентки будет разработан комплекс лечебных и реабилитационных процедур. Отмечается, что женщина благодарна врачам и «готова выполнять все их предписания».

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