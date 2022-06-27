С тремя погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими простились в Удмуртии

Похороны прошли в Можге, а также в Вавожском и Малопургинском районах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В понедельник, 27 июня, в Удмуртии постились с тремя военнослужащими, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Со всеми полагающимися почестями в селе Нюрдор-Котья Вавожского района похоронили рядового Андрея Зорина. В этот же день в Можге простились с гвардии старшим сержантом Тихоном Буряком, а в селе Норья Малопургинского района состоялись похороны рядового Максима Сектерева.
Все три бойца были посмертно награждены Орденом Мужества за проявленные в ходе специальной операции мужество и героизм.
Помощь семьям погибших героев оказывается в полном объеме.
Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным погибших искренние соболезнования.
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