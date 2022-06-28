35-летняя жительница Удмуртии скончалась от удара головой об угол столешницы

24 июня 35-летнюю жительницу села Вавож нашли мертвой в собственной квартире Фото: Диля Ахмадишина

24 июня 35-летнюю жительницу села Вавож нашли мертвой в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в причинении смерти по неосторожности обвиняется ее 45-летний сожитель.

По данным следствия, 22 июня мужчина и женщина вместе выпивали. В ходе застолья между ними произошел конфликт.

«Мужчина поднял женщину с дивана и толкнул на пол. При падении потерпевшая ударилась головой об угол столешницы и в дальнейшем скончалась от полученной травмы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии задержан адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов

Экотуризм на любой вкус: 10 мест в Удмуртии, куда можно поехать с семьей на выходные

В Удмуртии за сутки выявили 12 случаев коронавируса

В Удмуртии средняя дневная температура июля составит 23 градуса