20-летнего жителя Ижевска осудят за торговлю детским порно

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый решил подзаработать на продаже материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних Фото: Архив КП

20-летнему жителю Ижевска грозит до 10 лет лишения свободы за торговлю детской порнографией (п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Установлено, что в 2020 году обвиняемый решил подзаработать на продаже материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе младше 14 лет. Он зарегистрировал аккаунт в одном из мессенджеров и начал распространять эти материалы за деньги неограниченному кругу лиц, в том числе иностранцам.

В ходе расследования следователи совместно с полицейскими провели значительный объем следственных и процессуальных действий.

«В целях сбора доказательственной базы внедрены и использованы новые методики расследования киберпреступлений. Допрошены свидетели из числа родственников и знакомых обвиняемого, проведены искусствоведческие судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

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