В Ижевске завершилось действие моратория на штрафы за парковку автомобилей на газонах

1 июля в Ижевске завершилось действие моратория на штрафы за парковку на газонах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 1 июля, в Ижевске завершилось действие моратория на штрафы за парковку на газонах, расположенных во дворах многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«1 июля в столице Удмуртии завершилось действие моратория на штрафы за размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных во дворах многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Напомним, мораторий ввели 1 апреля 2021 года и трижды продлевали. Он не распространялся на муниципальные земли и административные дела, возбужденные по сообщениям или заявлениям граждан.

В период действия моратория собственники 465 домов в ходе общих собраний определились с местами и границами парковок в своих дворах и направили в Административную комиссию города соответствующие протоколы – это было необходимо, чтобы в дальнейшем исключить штрафы за нарушения благоустройства на эти территориях.

Также в Правилах благоустройства Ижевска появилось понятие «гостевая стоянка», позволяющее жителям МКД организовывать парковки на землях, принадлежащих муниципалитету.

«Под гостевыми стоянками понимаются открытые площадки, предназначенные для размещения легковых автомобилей посетителей жилых зон, не предусматривающие ограждения, шлагбаумы и другие препятствующие въезду конструкции», – говорится в сообщении муниципалитета.

Получить участок муниципальной земли под гостевую стоянку жители могут на безвозмездной основе.

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