В Ижевске с 8 июля закроют движение трамваев на Буммаш Фото: Амир Закиров

В Ижевске в связи с реконструкцией магистральной теплотрассы на перекрестке улиц 10 лет Октября и Серова будет временно закрыто движение трамваев от ул. Тимирязева до кольца в микрорайоне Буммаш. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, трамваи не будут ходить с вечера пятницы, 8 июля, по утро понедельника, 11 июля.

Движение будет организовано следующим образом:

- маршрут № 2: ул. Промышленная - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная;

- маршрут № 5: ул. Огнеупорная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - ул. Огнеупорная;

- маршрут № 7: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева;

- маршрут № 9: ул. Московская - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

Напомним, в связи с вышеупомянутыми работами будет закрыто движение транспорта на участке улицы Серова от дома №40 до улицы 10 лет Октября, а также по улице 10 лет Октября от дома №34 до улицы Серова по ходу движения к улице 9 лет Января.

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