В ДТП на трассе Сарапул – Воткинск пострадали 7 человек, в том числе двое детей

На трассе Сарапул – Воткинск столкнулись BMW и Kia Cerato Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 17 июля, на двенадцатом километре автодороги Сарапул – Воткинск в Сарапульском районе Удмуртии произошла дорожная авария с семью пострадавшими. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

По предварительным данным, около 11:00 33-летний водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Kia Cerato под управлением 31-летнего мужчины, после чего обе машины оказались в кювете.

«В результате ДТП предварительно пострадали 7 человек, из них два ребенка», – сообщили в ведомстве.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

По факту аварии назначена проверка. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, на момент ДТП в автомобилях находились 8 человек, в том числе трое несовершеннолетних (17, 5 и 2 года)

«В результате ДТП погибших нет, информация о пострадавших уточняется», - сообщили в ведомстве.

Одну из пострадавших деблокировали спасатели. Движение по дороге не прекращалось.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 24 человека и 10 единиц техники.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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