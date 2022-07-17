Грозы ожидаются в Удмуртии днем 18 июля

Днем 18 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем 18 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Жителей призывают учитывать погодные условия и быть осторожнее.

«Если вам требуется помощь специалистов, звоните по номеру 112», – напомнили в ведомстве.

О погоде на ближайшие дни мы рассказывали здесь.

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