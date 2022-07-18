В Ижевске у школы №27 появится «лежачий полицейский»

В Ижевске «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» на переулке Широком перед школой №27 появится искусственная дорожная неровность.
Фото: Архив КП
В Ижевске «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» на переулке Широком перед школой №27 появится искусственная дорожная неровность. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте столицы Удмуртии.
Фото: izh.ru
Городским службам предстоит установить неровность, а также дорожные знаки, ограничивающие максимально разрешенную скорость 40 км/ч.
Руководству школы рекомендовано установить соответствующую предупреждающую табличку при выходе к проезжей части.
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