В Ижевске у школы №27 появится «лежачий полицейский»

В Ижевске «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» на переулке Широком перед школой №27 появится искусственная дорожная неровность. Фото: Архив КП

В Ижевске «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» на переулке Широком перед школой №27 появится искусственная дорожная неровность. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте столицы Удмуртии.

Фото: izh.ru

Городским службам предстоит установить неровность, а также дорожные знаки, ограничивающие максимально разрешенную скорость 40 км/ч.

Руководству школы рекомендовано установить соответствующую предупреждающую табличку при выходе к проезжей части.

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