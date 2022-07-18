В Удмуртии за сутки выявили 25 случаев коронавируса

Выздоровели 5 человек Фото: Архив КП

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 3 человека. Об этом утром 18 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 757 тестов на коронавирус, выявлено 25 новых случаев. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 6 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 5 человек.

На утро 18 июля 798 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 43 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 человек — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 802 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровел 163 676 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 025 жителей региона. Из них 559 296 прошли оба этапа вакцинации. 172 121 житель республики ревакцинировался.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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