Последние новости Ижевска на утро 18 июля 2022 года: еще двое погибших на Украине, 7 пострадавших в ДТП в Сарапульском районе

В Сарапульском районе столкнулись BMW и Kia Cerato. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 18 июля. Синоптики обещают 29-градусную жару, осадков не ожидается.

«Комсомолка» вспоминает главные события минувших выходных.

Старшина запаса и ефрейтор из Удмуртии погибли в ходе спецоперации на Украине

17 июля в Удмуртии простились с еще двумя военнослужащими из республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Так, в Игринском районе прошли похороны старшины запаса Владимира Бурдинского. В Якшур-Бодьинском районе проводили в последний путь ефрейтора Григория Романова.

За мужество и героизм ефрейтор Григорий Романов представлен к ордену Мужества посмертно.

Крестный ход в память о царской семье прошел в Ижевске в ночь на 17 июля

В ночь с 16 на 17 июля в Ижевске состоялся крестный ход, посвященный памяти святых царственных страстотерпцев. Согласно истории, именно в эту ночь в 1918 году в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома расстреляли последнего российского императора Николая II.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Больше фотографий с этого мероприятия – в материале «Комсомолки».

В ДТП на трассе Сарапул – Воткинск пострадали 7 человек

В Сарапульском районе столкнулись BMW и Kia Cerato. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 17 июля в Сарапульском районе столкнулись BMW и Kia Cerato. На момент ДТП в автомобилях находились 8 человек, в том числе трое несовершеннолетних (17, 5 и 2 года). По предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек, в том числе два ребенка.

В Сарапуле продлят пешеходную зону вдоль Камы

Фото: глава Сарапула Виктор Шестаков

Благоустройство набережной реки Кама продолжается. Следующий этап – продление пешеходной зоны от речного причала до ресторанно-гостиничного комплекса «Старая башня». На эти цели правительство Удмуртии выделило 27,5 миллионов рублей.

Жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании бывшей сожительницы

41-летнего жителя Дебесского района Удмуртии задержали по подозрению в изнасиловании (п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ), совершении иных действий сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). По данным следствия, все эти преступления он совершил в отношении бывшей сожительницы.

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