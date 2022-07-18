4 абрикосовых дерева высадили в ижевском парке Космонавтов в армянский праздник Вардавар

В Саду дружбы народов парка Космонавтов были высажены 4 абрикосовых дерева. Фото: izh.ru

В Ижевске 17 июля в честь армянского национального праздника Вардавар в парке Космонавтов высадили аллею абрикосовых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В честь праздника в Саду дружбы народов Парка Космонавтов были высажены 4 абрикосовых дерева», – говорится в сообщении.

Вардавар – один из самых главных праздников Армянской апостольской церкви, посвященный Преображению Господню. Он отмечается через 14 недель после Пасхи и известен своим обычаем взаимного обливания водой - считается, что вода смывает грехи, а человек, которого в этот день облили водой, будет успешным и счастливым весь год. В Ижевске Вардавар празднуют уже 27 лет.

«В Удмуртии в мире и в согласии проживают люди более 130 национальностей и это очень ценно в нынешнее, непростое время. Не случайно символами праздника являются белый голубь и лепестки алых роз - это главные символы мира и добра. Давайте в нашем мире творить добро и наш мир станет гораздо краше!», – поздравил гостей праздника глава города Олег Бекмеметьев.

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