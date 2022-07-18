В Удмуртии выбрали самую красивую козу

В Сюмсинском районе Удмуртии прошел конкурс «Коза – краса села». Фото: vk.com/rgznamya

В Сюмсинском районе Удмуртии в рамках фестиваля «Узы-боры» прошел конкурс «Коза – краса села». Как сообщает районная газета «Знамя» (18+), в ходе мероприятия выбрали самую красивую козу.

Фото: vk.com/rgznamya

Фото: vk.com/rgznamya

Фото: vk.com/rgznamya

Фото: vk.com/rgznamya

«Самые красивые козочки и козлики вышли на подиум. Хозяева их нарядили на праздник. В ход пошли банты, ленты, цветы и даже искусственные косы», – пишет издание.

Фото: vk.com/rgznamya

Фото: vk.com/rgznamya

Фото: vk.com/rgznamya

Фото: vk.com/rgznamya

Все конкурсантки стали победителями в разных номинациях, однако право называться «Красой села» завоевала домашняя коза из Сюмсей.

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