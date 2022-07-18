Житель Удмуртии хотел заказать жрицу любви и потерял 90 тысяч рублей

Молодой человек решил воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг Фото: Амир Закиров

В Удмуртии решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве под предлогом оказания интимных услуг. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, 22-летний житель Игринского района обратился в полицию с заявлением о хищении у него более 90 тысяч рублей.

Установлено, что он решил воспользоваться интимными услугами, выбрал девушку на одном из сайтов, позвонил по указанному номеру и внес предоплату. Однако после этого ему позвонил мужчина и сообщил, что из-за сбоя в работе сайта молодой человек «забронировал» для себя интимные услуги на очень крупную сумму денег.

Звонивший убедил его еще несколько раз перевести деньги, якобы «для разблокировки системы», обещая в последующем вернуть всю сумму.

«Когда молодой человек перевел более 90 000 рублей, понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

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