Жителей Удмуртии предупредили о грозах и сильном дожде 19 июля

Ближайшей ночью и днем 19 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ближайшей ночью и днем 19 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
«Днем 19 июля местами прогнозируется сильный дождь», – добавили в ведомстве.
Напомним, для вызова экстренных служб следует обращаться по телефону 112.
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