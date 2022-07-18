Сотрудницу предприятия в Удмуртии осудили за коммерческий подкуп при заключении контрактов на поставки оборонной продукции

В Ижевске перед судом предстала сотрудница ООО ««Спецсталь», обвиняемая в коммерческом подкупе
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Ижевске перед судом предстала сотрудница ООО «Спецсталь», обвиняемая в коммерческом подкупе (часть 1 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Следствием установлено, что обвиняемая перечислила работнику одного из предприятий в Сарапуле денбги за лоббирование интересов ООО «Спецсталь» при заключении контрактов на поставки продукции в рамках исполнения гособоронзаказа.
«С учетом признания подсудимой своей вины и рассмотрения дела в особом порядке судом ей назначено наказание в виде штрафа», – говорится в сообщении ведомства.
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