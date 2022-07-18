80-летнего велосипедиста насмерть сбили на улице 7-й Подлесной в Ижевске

Велосипедист, двигаясь по краю проезжей части попутно автомобилю, решил повернуть налево. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

16 июля напротив дома №71 по улице 7-й Подлесной в Ижевске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 12:10 22-летний водитель автомобиля LADA Granta сбил 80-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, водитель «Гранты» двигался прямо, а велосипедист, двигаясь по краю проезжей части попутно автомобилю, решил повернуть налево.

«В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы, скончался в течение суток медицинском учреждении», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что перед перестроением, поворотом или остановкой водитель велосипеда должен подавать сигналы рукой. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, а также пересекать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде запрещено.

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