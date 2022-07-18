Автобус №21 в Ижевске 18 и 19 июля будет останавливаться на старой разворотной площадке

Конечная остановка 21-го автобуса вернется на привычное место 20 июля
Фото: Архив КП
В связи с непредвиденными работами на дороге Ижевск – Люк 18 и 19 июля автобус №21 будет останавливаться на старой разворотной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
«На существующем разворотном кольце автобуса №21 в районе поворота в микрорайон Трудовая Пчела специалисты проводят ремонтные работы, в ходе которых на площадке появится асфальт», – говорится в сообщении.
Отметим, с апреля на данной дороге ремонтируют участок протяженностью более 7 км. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы РФ».
Конечная остановка 21-го автобуса вернется на привычное место 20 июля. Пассажиров просят отнестись ко временным неудобствам с пониманием.
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