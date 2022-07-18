Жителей Ижевска 17 и 18 лет подозревают в угоне автомобиля

Владелец авто оставил ключ в замке зажигания и не запер дверь Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ижевске двое местных жителей 17 и 18 лет подозреваются в угоне автомобиля (статья 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в тот день юноши выпивали в компании сверстников. Находясь на улице Береговой, они заметили автомобиль DAEWOO Nexia с прицепом, припаркованный возле одного из домов. Владелец авто оставил ключ в замке зажигания и не запер дверь.

«Подозреваемые проникли в салон автомобиля и, управляя им поочередно, стали кататься по территории Октябрьского района, после чего бросили автомобиль на улице 7-ая Подлесная», – говорится в сообщении.

Личности угонщиков установили. Скоро им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автобус №21 в Ижевске 18 и 19 июля будет останавливаться на старой разворотной площадке

80-летнего велосипедиста насмерть сбили на улице 7-й Подлесной в Ижевске

Сотрудницу предприятия в Удмуртии осудили за коммерческий подкуп при заключении контрактов на поставки оборонной продукции

Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»