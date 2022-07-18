В 6 раз сократились сроки исследований в лаборатории РКИБ в Ижевске

В этом году в лаборатории появился новый видеомикроскоп и выделительная станция нуклеиновых кислот. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Новое оборудование, поступившее в лабораторию Республиканской клинической инфекционной больницы в Ижевске, позволило сократить сроки исследований почти в 6 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«В этом году наша бактериологическая лаборатория с помощью новой аппаратуры может выделять бактерии из исследуемых материалов и даже определять чувствительность к антибиотикам за 16 часов, это вместо обычных 3-4 суток, то есть почти в 6 раз быстрее», – рассказала заведующая лабораторией РКИБ Ксения Дементьева (цитата по пресс-службе МЗ УР).

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

По словам Дементьевой, в этом году в лаборатории появился новый видеомикроскоп и выделительная станция нуклеиновых кислот, на которой проводится анализ ПЦР. Аппаратура закуплена за счет средств федерального бюджета.

«Автоматическая выделительная станция нуклеиновых кислот единственная в Удмуртской республике, которая может обрабатывать 192 образца – крови или материала от клеща – одновременно. Ранее подобные станции были только на 46 образцов. Это полностью российская разработка, и мы теперь не зависим от иностранных производителей», – прокомментировала она.

В начале этого года, в пик заболеваемости коронавирусом, в лаборатории РКИБ проводили рекордное количество исследований – до 4 тысяч в сутки.

Всего в 2021 году за счет средств из федерального и регионального бюджетов в Удмуртии дооснастили 3 лаборатории диагностики инфекционных заболеваний. Помимо РКИБ, это лаборатории в 1-й РКБ и ГКБ №6.

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