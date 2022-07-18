Житель Удмуртии потерял 750 тыс. рублей, столкнувшись с мошенниками

28-летний житель Воткинска попался на удочку мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28-летний житель Воткинска попался на удочку мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, молодой человек, желая легко заработать, обнаружил сайт с возможностью поднятия прибыли при помощи инвестиций, и оставил заявку.

Спустя некоторое время ему поступил звонок от неизвестного, представившегося консультантом с недавнего сайта. В течение суток злоумышленник убедил потерпевшего внести на специальный счет 750 тыс. рублей, обещая моментальную прибыль.

После получения средств «консультант» перестал выходить на связь. Вскоре мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Проводятся следственные мероприятия.

Полиция напоминает жителям Удмуртии: при предоставлении финансовых услуг участник рынка должен иметь лицензию Банка России и быть включенным в специальный реестр. Если эти условия не соблюдаются – деятельность организации ведется нелегально. Вероятно это мошенники.

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