«Наша общая цель – миллион тонн молока в год»: глава Удмуртии открыл роботизированную ферму в Алнашском районе

Ферму начали строить в 2021 году. Фото: Александр Бречалов

Сегодня, 18 июля, в деревне Нижний Сырьез Алнашского района Удмуртии состоялось открытие роботизированной фермы «ООО Писеевское» на 300 голов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие посетил глава республики Александр Бречалов.

«ООО Писеевское - один из ярких примеров стабильно растущих предприятий, где очевидно есть и порядок, и трудолюбие, и желание штурмовать новые горизонты», — сказал руководитель региона на открытии.

Руководитель региона отметил, что за 4,5 года средняя зарплата на предприятии выросла более чем в полтора раза, посевные площади — в 30 раз, производительность молока — на 30%, и выразил уверенность, что с вводом новой фермы эти показатели еще увеличатся.

«Это существенный вклад в нашу общую цель — миллион тонн молока», — подчеркнул он.

Ферму начали строить в 2021 году, это уже 11-й такой объект в Удмуртии и 5-й – в Алнашском районе. Итоговая стоимость объекта, включая оборудование, составляет 93 млн рублей. На данный момент коровник оборудован двумя доильными аппаратами. Еще два появятся позже, для одного из них уже подготовлено место.

Сейчас здесь трудится около 50 сотрудников хозяйств, открытие нового объекта позволило создать 5 новых рабочих мест.

«АПК — основной драйвер развития экономики в Алнашском районе. Почти полторы тысячи человек здесь заняты в сельском хозяйстве. Сегодня здесь многие из руководителей хозяйств района, а их с учетом крестьянско-фермерских хозяйств в Алнашском районе почти полсотни. Я хочу поблагодарить каждого из вас и всех ваших сотрудников за огромный и такой важный труд», — отметил Александр Бречалов.

Напомним, за последние 5 лет в Удмуртии открыто 170 молочных производств, 180 новых хозяйств и кооперативов. Экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился в 3,5 раза (это 4,2 млн долларов).

В рамках республиканской программы «1 миллион тонн молока» хозяйства республики получают средства на строительство и реконструкцию объектов, а также на приобретение оборудования. Так, только в текущем году сельхозпредприятия Удмуртии получили 120,7 млн рублей субсидий.

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