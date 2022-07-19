Глава Удмуртии: «Детский сад в Старой Игре построен по наказу ребят»

Александр Бречалов посетил строительство строительство культурно-спортивного комплекса в Старой Игре. Фото: vk.com/public87771814

В деревне Старая Игра Граховского района Удмуртии завершается строительство культурно-спортивного комплекса, где также разместятся детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, 18 июля объект посетил глава региона Александр Бречалов.

Старый детский сад в Старой Игре находился в плачевном состоянии – потолок прогнил, в стенах образовались трещины. В 2019 году во время визита Александра Бречалова в деревню воспитанники детсада попросили его построить новое здание.

Так было Фото: vk.com/public87771814

Так стало. Фото: vk.com/id457222602

«Мы сделали больше: по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построили целый культурно-спортивный комплекс. Здесь работает одно из самых сильных предприятий республики – СПК «Родина», для жителей деревни под одной крышей теперь есть сад, дом культуры с залом на 120 зрителей, фельдшерско-акушерский пункт и спортзал», – написал руководитель республики на личной странице во «ВКонтакте».

В том же день глава региона побывал в деревне Верхняя Игра, где в рамках той же программы завершается возведение пристроя к школе, в котором разместятся две группы местного детского сада. Здание готово принять 35 ребят. Отмечается, что детей в Верхнеигринский детсад водят не только жители самой деревни, но и молодые семьи из соседнего Мишкино.

Подводя итоги поездки, Александр Бречалов отметил серьезный рывок в развитии социальной инфраструктуры и дорог, сделанный в Граховском районе за последнюю пятилетку. Так, построен дом культуры в деревне Каменное; отремонтировано 11 школ (в том числе две начальные), 9 детских садов и 7 сельских ДК. К республиканским сельским спортивным играм в райцентре возведены большой ФОК и современный стадион. Отремонтировано почти 22 км дорог, 82 км защебенено.

Напомним, за последние 5 лет в Удмуртии ввели в эксплуатацию 52 новых детсада.

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