Администрация Ижевска прокомментировала гибель лошади в спортшколе по конному спорту

Во время тренировки в муниципальной спортивной школе по конному спорту погибла молодая лошадь Фото: Архив КП

Администрация Ижевска прокомментировала появившуюся в соцсетях информацию о гибели лошади во время тренировки в муниципальной спортивной школе по конному спорту. В распространившемся в ряде сообществ посте заявлялось, что молодое животное «стало жертвой неквалифицированного обращения со стороны тренерского состава школы» - якобы на измученную побоями лошадь посадили несовершеннолетнего воспитанника, после чего животное перевернулась и сломало шею.

«Труп лошади был вывезен в срочном порядке с территории ипподрома в неизвестном направлении, при этом тут же был демонтирован столб, к которому была привязана лошадь», – пишет автор публикации.

Однако, как сообщила в комментариях к записи пресс-служба администрации Ижевска, лошадь тренировалась под совершеннолетним воспитанником, занятие проводилось на открытом конно-спортивном плаце в присутствии тренеров и других спортсменов школы. Во время тренировки кобыла встала на дыбы и опрокинулась назад без какого-либо негативного воздействия на нее со стороны тренера и спортсмена.

«На основании ветеринарного осмотра был поставлен диагноз: кровоизлияние в мозг, разрыв артерий головного мозга вследствие механического воздействия», – говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов, лошадь скончалась «вследствие травмы головы тупого удара об землю».

В пресс-службе конно-спортивной школы подчеркнули, что это «вопиюще трагичный случай, который станет предметом для самого скрупулезного разбора». Тренер, при котором произошел инцидент, на данный момент находится в ранее согласованном отпуске.

«По прибытии его из отпуска будет проведено заседание соответствующей комиссии Совета школа с целью разбора произошедшего случая и принятия необходимых мер о недопущении подобных ситуаций впредь», – написал директор спортшколы Максим Сорокин.

Труп животного направили в специализированную организацию, где его утилизируют.

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