Полицейские в Удмуртии выявили более 1300 наркопреступлений с начала года

С начала года было изъято почти 19 кг наркотических средств Фото: Архив КП

Сотрудниками полиции в Удмуртии в 2022 году уже выявлено 1373 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1038 фактов сбыта, сообщает пресс-служба УМВД по республике.

Было изъято почти 19 кг наркотических средств, 15,5 из которых — это синтетика. Раскрыто 13 наркопритонов, 3 факта склонения к потреблению наркотических средств и одной подпольной нарколаборатории, а также установлено 7 фактов легализации денежных средств, приобретенных в результате сбыта наркотических средств.

Сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 644 тыс. руб.

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