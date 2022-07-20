До 22 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 20 июля

Днем 20 июля в Ижевске ожидаются 20-22 °С и переменная облачность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 20 июля в Ижевске ожидаются 20-22 °С и переменная облачность, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Напомним, местами на территории республики возможны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с; в отдельных районах ливни, град.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидается небольшой дождь. атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 70%, днем 60%, вечером 76%. Магнитное поле спокойное.

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