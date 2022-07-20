Суд освободил бывшего замначальника ГИБДД по Удмуртии, осужденного за служебный подлог

Верховный суд Удмуртии освободил экс-замначальника УГИБДД МВД по региону, который в марте этого года получил реальный срок за служебный подлог Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Верховный суд Удмуртии огласил апелляционное постановление по делу экс-замначальника УГИБДД МВД по региону, который в марте этого года получил реальный срок за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, в ноябре 2019 года жена замначальника республиканского УГИБДД – также сотрудница госоргана системы МВД – допустила остановку своего автомобиля в зоне действия знака «Остановка запрещена». Чтобы освободить супругу от административной ответственности и скрыть факт правонарушения от руководства, мужчина поручил замначальника отдела Управления по Ижевску оформить подложные документы, где нарушителем был указан подысканный для этого человек, а тот в свою очередь перепоручил эту задачу госинспектору отдела.

Суд первой инстанции (Устиновский районный суд) признал мужчину виновным и приговорил его к году колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ сроком на 2,5 года. Уголовное дело в отношении двух его бывших подчиненных было прекращено в связи «с деятельным раскаянием».

Верховный суд, проверив законность, обоснованность и справедливость решения районного суда, оставил приговор в силе в части признания подсудимого виновным, однако изменил его в части основного наказания, назначив колонию-поселение. Однако и от этого наказания мужчина был освобожден, поскольку «время нахождения под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий поглотило назначенное наказание».

В остальной части судебные решения остались без изменений.

Апелляционное заявление вступило в законную силу.

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