Жителя Удмуртии убило током в подполье

Мужчина схватился за оголенные провода. Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В Увинском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту смерти 55-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике

По данным проверки, 19 июля 2022 года в поселке Ува обнаружено тело местного жителя с признаками поражения электрическим током. Установлено, что он спустился в подполье своего дома с целью ремонта системы водоснабжения и по невнимательности схватился за оголенные провода напряжением 220 вольт, от чего и получил смертельную травму.

Выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, знакомые и родственники погибшего.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов запустил чат с обсуждением реконструкции парка «Тишино» в Ижевске

Еще 68 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

Медкабинеты двух детских садов в Удмуртии работали без лицензии

Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»