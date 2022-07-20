Ижевск присоединится к акции «Всероссийский день чтения вслух. Живая классика»

Все желающие от 7 до 75 лет смогут прочесть любимые отрывки из фольклорного, художественного или поэтического произведения Фото: Иван МАКЕЕВ

Удмуртия вошла в число регионов, которые примут участие в акции «Всероссийский день чтения вслух. Живая классика». Все желающие от 7 до 75 лет смогут прочесть любимые отрывки из фольклорного, художественного или поэтического произведения.

«„День чтения вслух“» - просветительская акция, направленная на создание привлекательного образа читающего человека и формирование читательской среды. Его участниками в разных городах и регионах станут творческие коллективы, артисты, эксперты в области культуры и литературы и все любители чтения», - сообщают организаторы.

Вместе с Ижевском читать вслух будут в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Челябинске, Перми, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Магнитогорске, Воронеже, Уфе, Пскове, Кирове, Саратове и Сургуте.

Так, 23 июля акция пройдет в следующих библиотеках города:

- Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького;

- Модельная библиотека им. И. А. Наговицына;

- Модельная библиотека им. Ф. И. Васильева;

- Библиотека им. Л.Н. Толстого;

- Модельная библиотека им. В. В. Маяковского;

- Республиканская библиотека для детей и юношества;

- РИЛ «Оранжевое настроение».

Специальными гостями мероприятия станут:

- прозаик и драматург Сергей Носов - выступление в Открытом саду (16:55), творческая встреча в книжной лавке «Кузебай» (18:00);

- актриса театра и кино Валерия Моисеева – творческая встреча в модельной библиотеке имени Наговицына (14:00), выступление в Открытом саду (16:00);

- PR-специалист, критик, историк театра Елена Обидина – лекция «Чтение вслух как коммуникация и актерский практикум» в книжной лавке «Кузебай» (16:00).

Организатор проекта – Фонд «Живая классика». Оператор в Удмуртской Республике – АОУ УР «РОЦОД» - Центр «ТАУ».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии убило током в подполье

Александр Бречалов запустил чат с обсуждением реконструкции парка «Тишино» в Ижевске

Еще 68 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»