Стали известны подробности дела по нарушению патентных прав на 14 млн рублей в Ижевске

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Амир Закиров

В начале июля мы сообщали о двух ижевских инженерах, которые обвиняются в краже наработок своего бывшего работодателя. Ущерб был оценен в 14,2 млн рублей. Статья довольно редкая: сейчас это единственное дело в Удмуртии. Подробности «КП-Ижевск» рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району г. Ижевска СК по Удмуртии Кирилл Черных.

По данным следствия, начальник злоумышленников изобрел приборы, которые необходимы для финальных работ по монтажу нефте- и газопроводов. Потерпевший оформил патент: то есть никто без его согласия не мог заниматься изготовлением и реализацией этого оборудования.

Однако у его подчиненных был доступ к чертежам и схемам. По словам Кирилла Черных, когда их уволили, они тихонько вынесли все документы, и начали сами изготавливать оборудование, зарабатывая на этом.

Так они жили зарабатывали на этом пять лет. Но тут потерпевшему стали звонить недовольные клиенты и рассказывать, что в работе оборудования происходят неполадки. Тогда все и вскрылось. Тот обратился в Арбитражный суд и доказал факт нарушения патентных прав. А потом делом занялся Ленинский Следственный отдел.

В настоящее время дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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