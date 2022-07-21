Почти на 3,5 тыс. человек сократилось население Удмуртии за январь-май

Естественная убыль населения в рассматриваемый период составила 2849 чел. Фото: Амир Закиров

За первые 5 месяцев 2022 года население Удмуртии сократилось на 3446 чел. (в январе-мае прошлого года – 3310 чел.). Об этом сообщает Удмуртстат.

В январе-мае в республике родилось 5354 ребенка, или на 455 меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом число умерших сократилось на 452 чел. (8203).

Естественная убыль населения в рассматриваемый период составила 2849 чел., миграционная – 597.

За 5 месяцев заключено 2035 браков (на 291 меньше, чем в тот же период 2021 года) при 2188 разводах (на 5 больше).

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