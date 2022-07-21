Премьер Мишустин в Ижевске напомнил о необходимости обеспечить технологический суверенитет страны

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 21 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом АО «Концерн «Калашников». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, премьер ознакомился работой концерна, уделив особое внимание выпуску гражданской продукции.

Руководители концерна показали премьеру токарно-винторезные и специальные станки, продукцию инструментального производства, изделия с использованием мим-технологий и продукцию экспериментального электронного производства.

«Бренд Калашников известен во всем мире не только продукцией военного назначения. Сегодня мы видели и мониторинговые системы, и новые инструменты, и металлорежущие станки, станки с ЧПУ и очень большую технологическую линейку новых идей», - подчеркнул глава Мишустин.

Премьер напомнил, что концерн совместно с Минпромторгом реализует программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), отметив важность этой работы.

«Хорошо, что вы совместно с Минпромторгом делаете программу НИОКРов, и, что очень важно, занимаетесь станкостроением. «Гордимся нашей работой» - этот лозунг для вас очень правильный. Все утраченные компетенции необходимо не просто восстановить, но поставить амбициозные задачи восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать выполнение самой важной задачи, поставленной Президентом, - обеспечение технологического суверенитета нашей страны», - сказал он.

По словам главы Удмуртии Александр Бречалова, «Калашников» можно считать примером грамотной диверсификации производства.

«Так, объем гражданской продукции в первом полугодии в денежном выражении составил 1,3 млрд рублей. Для сравнения - этот показатель за весь прошлый год составил 1,7 млрд рублей», - отметил руководитель региона.

Отдельно глава правительства РФ поблагодарил работников предприятия. Последние подробно рассказали ему о ряде новых разработок. Так, замдиректора дивизионной финансовой разработки концерна Андрей Вилесов доложил о передвижных автономных модулях различного направления: офисных, бытовых, инженерных, медицинских. На предприятии разработано более 30 видов таких модулей. Они востребованы на малоосвоенных или восстанавливаемых территориях.

«На сегодняшний день существует большой спрос на продукцию такого рода. Преимущество передвижных модулей в том, что их легко транспортировать и устанавливать. То есть их возможно привезти и установить в течение одного дня, после чего у вас будет готовый городок с полным функционалом»,— подчеркнул он.

Директор и главный конструктор экспериментального электронного производства концерна «Калашников» Игорь Ходаковский рассказал об акустической системе для геологоразведочных работ по поиску углеводородного сырья и в транзитной зоне мирового океана, работающих на глубине до 3 км. По его словам, в России у этого оборудования нет аналогов в своем классе. Станция позволяет проводить работы на сложнейших участками мирового океана.

«Импортное оборудование, хоть и относительно случайно, но мы их превзошли по глубине и другим метрологическим характеристикам. Тут особенно интересно то, что при разработке данного комплекса, мы изначально опирались на сквозное использование отечественных компонентов, включая электронику»,— отметил Ходаковский.

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