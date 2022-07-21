Премьер Мишустин дал положительную оценку работе Александра Бречалова на посту главы Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Набран хороший темп по выполнению национальных проектов, по налоговым доходам в бюджет, росту количества малого и среднего бизнеса, а также по уровню локализации высокотехничного оборудования, в том числе гражданского назначения. Есть много дальнейших планов по развитию экономики и повышению качества жизни людей», – подвел итоги своего визита в Ижевск на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым председатель правительства России Михаил Мишустин. Об это сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе встречи глава республики отчитался об основных итогах социально-экономического развития региона. Основной акцент он сделал на развитии малого и среднего бизнеса.

«С 2017 года объем несырьевого неэнергетического экспорта без учета ОПК вырос более чем в 2 раза - со 147 млн долларов до 329 млн долларов. 85% экспортеров - предприятия МСП. География поставок - 88 стран, от Беларуси, до Новой Зеландии и Пуэрто-Рико», - сказал Бречалов.

Отметим, за последние 5 лет число субъектов МСП в регионе практически удвоилось (более 95 тысяч с учетом самозанятых по данным на июнь этого года).

«Это пример, как можно создать условия для малого и среднего бизнеса, когда губернатор этим занимается. Я вас благодарю!», — отреагировал премьер.

Рассказал глава региона и о ситуации в сфере занятости населения. В республике официально зарегистрировано 5,5 тыс. безработных при 19 тыс. вакансий – во многом благодаря реализации проекта «Социальный контракт», который позволил уже тысячам людей начать свой бизнес или открыть подсобное хозяйство. Бречалов поблагодарил министерство труда и социальной защиты и лично Мишустина за своевременные решения по финансированию мероприятий по поддержке занятости – на эти цели Удмуртия получила из федерального бюджета более 283 млн рублей.

Руководитель региона подробно остановился на теме жилищного строительства. За полгода в регионе построено 791 тыс. кв. метров - годовой план выполнен уже на 88%. Все последние пять лет Удмуртия демонстрирует положительную динамику ввода жилья.

С 2017 года в Удмуртии построено и реконструировано, в том числе и по нацпроектам, 52 детских сада, 10 школ, 63 спортобъекта,13 сельских домов культуры, Нацбиблиотека, 112 учреждений здравоохранения. Еще 10 школ планируется построить до 2027 года.

Также за последние 5 лет в регионе реконструировано 112 объектов здравоохранения, в том числе поликлиника в Ленинском районе Ижевска и ФАПы. Летом начнут работать две новые врачебные амбулатории, а в конце этого года будет завершено строительство двух современных поликлиник в Воткинске и Можге.

«Кроме того, за пять лет к нам поступила 441 единица медицинского оборудования - такого переоснащения Удмуртия не видела никогда. В сентябре на 100% завершим обновление автопарка районных больниц», - подчеркнул Александр Бречалов.

«Александр Владимирович, под Вашим руководством в регионе, действительно, произошло много изменений в лучшую сторону. Во многом это результат командной работы, которую вы, Александр Владимирович, смогли эффективно выстроить совместно с федеральным Правительством и внутри региона», - заключил Михаил Мишустин в конце встречи.

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