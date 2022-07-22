Приговор экс-главе Минстроя Удмуртии Ястребу вступил в силу

В конце июня суд приговорил Ивана Ястреба к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 14 млн рублей. Фото: Диля Ахмадишина

Вступил в силу приговор в отношении экс-министра строительства ЖКХ и энергетики Удмуртии и бывшего директора ГУП «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики» Ивана Ястреба, осужденного за получение взяток и мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что Ястреб через посредника получил взятки от представителей ООО «ОборонПроект31» (Белгород) и ООО «Экотон Инжиниринг» (Самара) – суммарно около 14 млн рублей. За эти деньги чиновник должен был обеспечивать заключение договоров на разработку проектно-сметной документации в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» и договоров на поставку оборудования очистных сооружений в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, в конце июня суд приговорил Ивана Ястреба к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 14 млн рублей.

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