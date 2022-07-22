Премьер Мишустин поддержал проекты по ремонту больницы и детского реабилитационного центра в Глазове

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал оказать помощь в реализации региональных проектов по переоснащению и ремонту двух объектов в Глазове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 июля в ходе рабочей поездки в Ижевск председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал оказать помощь в реализации региональных проектов по переоснащению и ремонту двух объектов в Глазове.

«Глазовская межрайонная больница в атомгороде Глазове (183 тысячи приписного населения) 37 лет не ремонтировалась, более 20 лет не обновлялось оборудование», - рассказал премьеру глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что в прошлом году объект все же начали ремонтировать. Также был подготовлен и направлен в Минздрав проект по реконструкции помещений и обновлению оборудования.

«Раз уж мы здесь с большой делегацией, предлагаю список оборудования передать нам в Правительство. Мы по нему окажем всяческую помощь. Проработаем обязательно», - ответил Михаил Мишустин (цитата по пресс-службе правительства РФ).

Также Александр Бречалов попросил поддержки кабмина в деле ремонта реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В 2018 году благодаря внебюджетным средствам и поддержке правительства мы запустили, наверное, самый современный реабилитационный центр для таких особенных деток. Запрос огромный. У нас есть такой же примерно объект в северной нашей столице – городе Глазове. И мы также просим вас поддержать ремонт и реконструкцию. Тогда эта северная часть нашей республики будет тоже с таким современным реабилитационным центром», - заявил он.

Премьер заверил, что проект будет обязательно поддержан.

«Александр Владимирович, обязательно поддержим. Тем более когда есть замечательный пример. Я знаю об этом центре. Это надо сделать обязательно. Поэтому тоже просьба представить все документы. Обязательно поможем», - резюмировал Михаил Мишустин.

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