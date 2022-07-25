8 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

Летальных случае нет Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 8 человек. Об этом утром 25 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 083 теста на коронавирус, выявлено 24 новых случая. В числе заболевших 4 ребенка до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 8 человек.

На утро 25 июля 846 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 46 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 7 человек — в тяжелом состоянии, из них 3 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 994 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 742 пациента. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 143 жителя региона. Из них 559 385 прошли оба этапа вакцинации. 174 032 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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