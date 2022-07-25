Ученые Удмуртии вывели два новых сорта озимой пшеницы

В настоящее время оба сорта проходят государственные сортоиспытания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН вывели два новых сорта озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН.

«Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН вывели два новых перспективных сорта озимой пшеницы, адаптированных для Волго-Вятского и Уральского регионов», - говорится в сообщении.

По словам руководителя НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН Андрея Леднева, новые сорта пшеницы отличаются высокой урожайностью, хорошо зимуют и устойчивы к целому ряду заболеваний, распространенных на этой территории.

В настоящее время оба сорта проходят государственные сортоиспытания. Ученые Удмуртии рассчитывают, что этот процесс завершится в течение двух-трех лет. Параллельно сотрудники НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН проводят размножение выведенных сортов.

Селекционные работы проводятся на площадке НИИСХ в селе Первомайском Завьяловского района. Производить новые сорта в промышленном масштабе планируется на опытной станции «Уромская» в Малопургинском районе.

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