ФСБ предостерегла жителя Удмуртии от финансирования терроризма

В 2022 году мужчина высказывался намерениях перевести деньги на счета террористической организации Фото: Константин ИВШИН

Житель Удмуртии получил официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для содействия террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным ведомства, в 2022 году мужчина заявлял о намерениях перевести деньги на счета запрещенной в России организации «Исламское государство Ирака и Леванта» в целях финансирования терроризма.

С учетом отсутствия объективной стороны состава преступления мужчине объявлено официальное предостережение.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ международная террористическая организация.

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