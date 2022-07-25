Глава Удмуртии поручил разработать программу «Миллион тонн зерна»

В текущем году валовый сбор зерна в Удмуртии ожидается на уровне более 700 тысяч тонн Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии разработают программу «Миллион тонн зерна». Соответствующее поручение дал глава республики Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 25 июля.

«Мы в одном шаге от цели - миллион тонн молока, в этом году наши аграрии произведут 960 тонн. Даю поручение Правительству Удмуртии совместно с депутатами Госсовета и нашими выдающимися колхозниками разработать программу „Миллион тонн зерна“», - заявил он.

По словам зампреда правительства республики Ольги Абрамовой, в текущем году валовый сбор зерна в Удмуртии ожидается на уровне более 700 тысяч тонн. В регионе обеспечен прирост посевных площадей по основным сельхозкультурам: озимых – на 25%, яровых – на 4%, льна-долгунца – на 9%.

Прирост валового производства молока в Удмуртии составил 4,3%, за 6 месяцев 2022 года произведено 456 тысяч тонн. Наибольший рост зафиксирован в сегменте крестьянско-фермерских хозяйств — 6,6%.

В текущем году на поддержку АПК региона будет направлено 3,38 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. доведены до сельхозпроизводителей в муниципальных образованиях.

«Это 50% общих лимитов. При этом до конца года мы ожидаем дополнительные объемы финансирования из бюджета России на приобретение кормов для молочной отрасли, а также на реализацию зерна в общей сумме 470 млн руб.», – заключила Ольга Абрамова.

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